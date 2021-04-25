新竹市政府在內湖國小校園投入500萬元規畫的「香山區公共托育家園」，有安全和廣闊的戶外空間，更打造大面積「動物積木矮牆」，讓嬰幼兒練習精細動作更認識動物，市長林智堅25日宣布，香山公托新竹市第二處公托，將在夏天開始招生。

林智堅並指出，新竹市東區因孩子較多，所需空間較大，市府與國防部租借世紀鑫城社區一樓空間，建置「東區公共托嬰中心」預計年底完工，明年招生將可收托25名嬰幼兒，逐步達成「一區一公托」政策。

林智堅表示，公托空間受限面積大小和館舍設備，選址特別不易，市府逐一檢視公有館舍後決定進入校園，與內湖國小校方溝通，將香山區公共托育家園設於校內視聽文化館2樓，結合教育資源提供嬰幼兒更寬闊與安全的受托空間，也盼能創造從幼兒到小學的「一條龍」教育服務。

香山公托整體空間規畫融合家庭溫馨氛圍，特別打造一大面動物學習牆，將新竹市立動物園人氣動物，像孟加拉虎、河馬、山羌等，用動物剪影設計成積木，讓孩子可一邊玩樂，一邊認識動物，並可與校園共享遊具、草皮、自然環境等，更加安全與方便。

社會處張柔處長表示，香山區公托家園室內面積約40.46坪，空間規畫家長接待等候區、櫃台行政區、兒童活動及睡眠區、收納空間、備餐區、更衣區、洗烘衣區及衛浴區等空間，將將委託民間專業團隊經營，師生比為1比4，每位收托幼兒每月收費12000元。

如家長收入符合準公共化補助，每月可再獲得4000元補助，收托序位以弱勢家庭為優先，名額為總收托人數的三分之一，托育時間週一至週五上午7點30分至下午5點30分。

(中時 )