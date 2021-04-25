儘管擁有3次全明星球員光環，如今逐漸在湖人喪失上場機會或時間的馬克蓋索，這下子確實把自己心態調整得很好！在25日湖人以93比108不敵獨行俠，蓋索意外獲得19分鐘的替補上場時間，這是他相隔9天再次獲得上場打球的機會。

馬克蓋索賽後被媒體問到，自己提前多久知道可以上場？蓋索的回答很妙，「你們都問錯人了，這是教練的決定，教練說的才算，千萬別問我，我只是個打工的！如果教練想讓兩個球員在同一位置上場，那肯定需要做出很多調整。」

畢竟湖人自從找來德拉蒙後，馬克蓋索幾乎都坐冷板凳，這恐怕是去年夏天他選擇加盟湖人，怎麼樣也想像不到的可悲結果，事實上，光從數據上來看，他確實也沒心打球了，今天替補19分鐘，竟沒任何出手，只拿1分、7籃板及2助攻。

只是湖人目前另外一名長人哈瑞爾，也因德拉蒙的加盟逐漸喪失上場空間，今天甚至淪為「DNP(教練選擇不上場)的地步，這對曾獲年度第六人，且才27歲的哈瑞爾來說，無疑是很大的不尊重，恐怕下個球季續留湖人的機率將會很低了，不管湖人能否衛冕。

(中時 )