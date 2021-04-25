高雄薛姓婦人凌晨3點多放鞭炮，吵醒鄰居阿瑞（化名）一家人，阿瑞找友人阿文（化名、職業軍人）一起前往理論，阿瑞與薛婦一言不合、發生肢體衝突，阿文則手持球棒作勢攻擊並恫嚇：「不要動」，遭提告恐嚇。橋頭地院審理認為，阿文不以理性方式勸友人解決糾紛，反以上述方式恐嚇對方，判他拘役30天，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

根據判決書，薛姓婦人去年8月某日凌晨3時，於兒子位在高雄市某區住處外放鞭炮，吵醒鄰居阿瑞一家人。阿瑞遂找友人阿文一同前往薛婦放鞭炮處與其理論，雙方一言不合，阿瑞與薛婦互相徒手攻擊對方，阿文見狀，手持球棒作勢攻擊薛婦，並對薛婦兒子說：「不要動」，薛家母子報警處理。

橋頭地院審理期間，薛婦、阿瑞相互撤回傷害告訴，判決公訴不受理，但阿文涉及恐嚇罪為公訴罪，依法不能撤回告訴。法官審酌阿文一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，已向薛姓母子致歉，薛姓母子接受道歉並向法官表示願意原諒，因此從輕量刑，判拘役30天，得易科罰金，並宣告緩刑2年，以啟自新。

(中時新聞網)