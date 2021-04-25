清華大學慶祝創校110周年活動，「清華新臉譜」校友代表透過科技藝術，穿越時空到百年前的清華園。（清大提供／羅浚濱新竹傳真）

清華大學25日慶祝創校110周年暨在台建校65周年校慶，邀請醫學、政經、藝術、教育、科技及跨領域校友代表參加「清華新臉譜」活動，展現清華百年來培育人才在各領域皆大放異彩，副總統賴清德、新竹縣長楊文科出席祝賀清華大學生日快樂!

校長賀陳弘以「跨越創新」的校慶主軸指出，清華一路走來，經歷1.0時期的篳路藍縷、人文薈萃，在台建校2.0科技攻頂、福國利民，如今3.0正邁入跨越、創新、多元時期，培育許多令人意想不到的「清華人」，貢獻世界與台灣社會更豐富的新典範人才。

副總統賴清德指出，據他所知，醫界有許多主治醫師都到清華來進修，為的就是要學習新的科技，因目前醫療不僅要有醫術，還要了解人工智慧、奈米等智慧化科技，才能解決病患更多問題。

清大現正申請設立學士後醫學系，而賴清德正是學士後醫的楷模，許多校友在希望政府支持清華申設學士後醫的心願，不斷振臂高呼「醫學院」、「醫學院」！

縣長楊文科特地帶領清華畢業的縣府局處首長參加清華校慶說，因有清華前校長、前國科會主委徐賢修大力爭取，竹科方能落腳新竹，清華人才輩出的關鍵就在校訓「自強不息，厚德載物」，這也是他個人的座右銘。

「清華新臉譜」邀請桃園長庚醫院副院長葉大森、玉山銀行董事長黃男州、whoscall創辦人鄭勝丰、台北市議員林亮君、導演廖建華、苗栗清安國小校長李勁霆等各領域校友代表出席，他們的畢業年加起來正好是110，共祝清華創校110年校慶。

畢業51年的校友們，更聯合捐款1100萬元，用於整治校內成功湖水質及生態，打造環湖步道，再啟遊湖等水上活動。

清大校慶並表揚5位傑出校友，包括優群科技董事長王朝樑、關東鑫林科技董事長呂志鵬、創意電子總經理陳超乾、信驊科技董事長兼總經理林鴻明、台積電晶圓廠營運副總王英郎。

(中時 )