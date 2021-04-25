【LIVE直播】輝瑞／BNT疫苗來台有譜？ 指揮中心最新說

外界質疑，華航機師染疫事件就像桃醫翻版？陳時中說，他不認為是桃醫翻版，因為處所不同、病毒株也不同，且醫院感染源清楚，華航事件則是目前還不清楚感染源。且醫院中的對象都是病人，身體較虛弱，萬一傳染，病情嚴重程度高，而機組員大部分是健康者。

陳時中說，醫師是流動的，在大範圍區域走動，機組員則是三個人左右長時間接觸，大規模接觸時間相對比較短。一個是風險性高，華航的困難是要確定感染源相對不容易，雖然是小規模的接觸，但大規模的串連起來很有可能，所以需要把傳播鏈搞清楚。

(中時 )