【愛傳媒左化鵬專欄】台灣鄉野隨處可見的大波斯菊，人們常暱稱她的小名「秋英」。可是到了聖域西藏，秋英卻丫鬟變成了官老爺張大人。藏人以花為名，尊稱大波斯菊為「張大人」，是為了紀念一位愛名如子的好官張蔭棠。

一百多年前，清廷積弱不振，英國覬覦我國的邊陲地區西藏，列強也都視為到口肥肉，垂涎不已，各個摩拳擦掌，蠢蠢欲動。

在此風雨飄搖時刻，清廷派能臣張蔭棠治理西藏。他一到任，就在拉薩春都會議演講，強調藏民是同胞兄弟，拉近了漢滿藏民族的情感，消除了西藏獨立的可能性。

他主政期間興利除弊，大刀闊斧進行各項改革，革除神權政治，收回西藏治權，打擊貪官污吏，同時修橋舖路，廣設學堂，加強武備，開設銀行，振興農工商業。他編的「訓俗淺言」、「藏俗改良」，當時人稱「欽差訓旨」，成了藏人生活的規範，他的政績，廣受藏人的愛戴。

張蔭棠上任時，帶來大波斯菊花的種子，遍地栽植。後來，藏民為感念他的德澤，就將大波菊花，命名為「張大人」。

如今到西藏旅遊，藍天白雲下，遼闊無際的草原中，在布達拉宮的牆角，在布久喇喇嶺寺、大昭寺、色拉寺、札什倫布寺的庭院中，都可見到「張大人」的蹤影，在拉薩、江孜、貢嘎、日喀則、林芝、巴拉錯的都市或鄉野，「張大人」恣意生長盛開怒放，仍與藏民同在。

哲人日已遠，雅魯藏布江日夜奔流，仍不斷地敘述張大人的故事。張蔭棠離開西藏後，曾出使美、墨、秘、古四國，成為外交全權大使，他也是清朝最後一任駐美公使。一九三五年病逝北京寓所，終年七十一歲。

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(中時新聞網)