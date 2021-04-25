【愛傳媒李利國專欄】4月18日走在靈鷲山普賢道場步道中，看見刻著「佛腳印」的石碑，這已有四百年歷史，是由一位泰國信眾所捐贈，我們當然要去禮拜。

佛陀在圓寂前，踏在巨石上，對十大弟子之一的阿難說：「吾，今最後留此足跡，示末世眾生，令得親見或生信心，瞻禮供養者，滅無量生苑重罪，常人勝天處。」

所以佛陀留足跡在人間，是為了以具體的「妙相」開示眾生，見足跡瞻禮供奉就能去除無明、免罪消業。

佛經《大智度論》描繪如來成佛的釋迦之姿「三十二相」時說：佛陀足跡上分布有體觀三寶佛相的圖案：大趾刻有蓮花紋，其餘四趾刻「卐」字紋，每趾第二趾節部位刻眼狀紋，大趾下刻三鈷，二趾下刻雙魚，四趾下刻寶瓶，五趾下刻寶螺，足掌心刻千輻輪紋，千輻輪上方刻月牙紋，下方刻象牙紋，輪下刻三株並蒂蓮及小千輻輪組成的「梵王頂」相圖案。

這些圖案的含意為：蓮花象徵聖潔，「卐」字象徵火與光明，雙魚象徵解脫，寶瓶象徵聰慧，海螺象徵布道。因此佛教認為見到佛陀腳印並瞻禮供養者，將得到大福報！

期望自己瞻拜佛陀腳印，能體悟如來願心，傳承菩薩願力，成為造福人間的實踐者！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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(中時新聞網)