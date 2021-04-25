【愛傳媒鼎震繼專欄】一位詹姓教育工作者，走在中壢街頭被警察盤查，只因為不願意無緣無故就被盤查，爭論之中說了一句：「這樣很蠢」，然後這位警察大人居然用妨害公務為由，用大外割將詹女摔翻在地，然後將詹女留置9小時。

這事情怎麼想，拍到的影片橫豎怎麼看，都覺得這位警察連同桃園市警察局借題發揮，小題大作。

我們知道警察可以執行公務，盤查可疑人士，但是必須是有跡象有證據可尋再做盤查。這位詹女士在街上走，據說只不過看來神情緊張，就被盤查。好吧！這位民眾可是女性，沒有明顯的違禁物品或脫序行為，如果真要查，當然也是秘密跟蹤，看看能不能破獲大型的犯罪集團。

現在新聞報導呈現的情況看起來，新聞中的警員好像一點辦事能力都沒有，直接就嗆聲詹女浪費他的時間；隨後，上了手銬又用腳鐐，連拖帶拉，讓該女性大呼救命。果真如此，是不是一個蠢字能夠形容？

接著，更好笑的來了。桃園的該轄區分局長出來，滿臉義正辭嚴批評詹女不配合警方工作，不然一分鐘就可以放你走。哇！這是什麼警察國家？還是日本殖民臺灣時的警察大人，還是蘇聯的KGB。先不說現在詐騙集團這麼多，我怎麼知道你這位警察是不是假扮的。要知道重點是盤查的目的是什麼？盤查的目的是防患於未然，也就是預防犯罪。這是最重要的目的。是的，我不否認有許多刁民，專門與警察作對，阻撓辦案。但是，有公權力的警察，不應該捨小就大，專注在重點工作上嗎？遇到刁民沒有一點智慧，四兩撥千斤先行繞過這件事，回頭看如何依法處置嗎？

這位詹女士已經表明警方要是不相信，可以到她工作的地方，即使她態度再怎麼不好，這件事到此就該結束了。結果，一件小事，處理成了這樣。怎麼看，這群警察好大官威，我彷彿「回到未來」，以為是來到了日據時代，還是蘇聯、北韓呢？

作者為博士、蹇解篇專欄作家。

蹇、解，為易經卦象。蹇為前有阻礙、阻難。既有阻難不通之處，當然需要「解」決。取易經兩卦象，以示目前國家社會所遭逢的困境，應如何解決之道。

鼎、震二字，依易經，鼎，合眾人之力；震，震聾發聵。國家大事，需要大家合作關心，以震聾發聵、監督政府。

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(中時新聞網)