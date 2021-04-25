以膝蓋壓頸造成非裔男子佛洛伊德喪命的美國前白人警官蕭文（Derek Chauvin）20日才被判謀殺等重罪，判決宣布24小時內，全美各地再接連發生6起警察殺人案。

2020年5月以膝蓋壓頸明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）超過9分鐘，導致佛洛伊德喪命的明州前白人警官蕭文，20日遭陪審團宣判三級、二級謀殺罪和二級過失殺人罪等三項指控全部有罪，恐坐牢數十年，這起判決牽動全美，堪稱終於為非裔伸張正義。

不過美聯社報導，這起判決宣判後24小時內，全美至少再發生6起警察殺人案，案發地點擴及東西南北，死者年紀介於16歲至42歲不等，白人、黑人都有，部份死者被控持有槍械、甚至炸彈，外界對案發經過、死者最後時刻多半一無所知。

美國俄亥俄州員警槍殺16歲非裔少女布萊恩（Makiyah Bryant）的隨身攝錄機畫面曝光。

正當明州陪審團20日下午準備宣判蕭文判決時，俄亥俄州哥倫布（Columbus）警方接獲報案前往一處民宅，當警車靠近車道上一群人時，16歲非裔少女布萊恩（Makiyah Bryant）瘋狂揮舞手上的刀，朝一名女子衝過去，將女子壓在車身上，接著員警朝布萊恩開了4槍，布萊恩中槍倒地身亡，她手上的刀有黑色握柄，類似廚房小刀或牛排刀。

事發當時，目擊者對警察大吼，「你不需要射殺她，她只是個孩子」，警方回應，「她有刀，她還朝她衝過去。」布萊恩的祖母表示，布萊恩平時是個害羞、安靜的女孩，那天的行為相當反常。儘管警方表示布萊恩的死是一場悲劇，不過仍強調法律允許警察使用致命武力保護自己及他人。

同一時間，德州聖安東尼奧市（San Antonio）2名警察正在巴士上和一名男子對峙，衝突發生原因尚不清楚，不過警方指出男子身上有武器，警方最後開槍射殺男子，男子身份至今不明。

當天晚間，聖安東尼奧市再發生男子在住家槍擊致死案件，警方到場後，男子轉而向警方開槍，迫使警方回擊，擊斃男子，警方至今尚未公布男子身份。

同一天晚上，麻州也發生警方與歹徒對峙的衝突場面，31歲男子古文旺（Phet Gouvonvong）撥打911聲稱要引爆炸彈，警方到場後發現古文旺穿著防彈衣、揹背包，似乎還持有一把步槍。警方試圖透過談判讓古文旺卸下心防，不過後續他仍朝警方走過去，警方最終將他斃命。

蕭文被判重罪隔天上午，北卡羅萊納州42歲非裔男子小布朗（Andrew Brown Jr.）在警方試圖對他進行毒品搜查及逮捕令時遭槍殺，目擊者描述，當時小布朗企圖開車離開，隨後遭警察從車外開槍射殺，車身留下好幾個彈孔，窗戶玻璃也被擊破。

這起事件引發當地民眾怒火，數百人要求警方公布隨身攝錄機畫面，7名涉案員警已被強制休假，警方至今仍未說明為何開槍。

同一天上午，南加州警方接獲報案，指出一名男子拿金屬桿亂砸轎車，警方到場後開始追趕這名拿著60公分長金屬桿的白人男子，要求他放下金屬桿，接著男子朝警方衝過去，警方因此朝他開火。

警方並未公布男子姓名，不過強調過去20年來，男子因為暴力攻擊警察及民眾被捕近200次，讓他接受精神科治療也沒有效。

目前尚不清楚上述這幾起案件中，是否有警察會面臨刑事指控，在美國，警方開槍致死通常很難被起訴，當警方稱面臨生死關頭時，陪審團通常不願懷疑他們的說詞。

事實上，20日蕭文的判決出爐後，美國東西兩岸的檢察官對兩起類似案件作出了全然相反的決定，佛州檢察官宣布不會起訴槍殺2名非裔青少年的警察；加州檢察官則宣布以過失殺人等罪名起訴一名開槍射殺手無寸鐵菲律賓男子的警察。

(中時新聞網)