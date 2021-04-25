謝長廷堅稱台灣排核廢水？ 連勝文：不是謝說謊就是民進黨說謊

國民黨智庫副董事長連勝文今(25)天上午出席「黃復興北投二區慶生會暨黨員座談會」，與基層黨員座談，會中連勝文的人氣超高，多人力挺連參選7月的國民黨主席選舉，對此，連勝文表示，基層對於2022地方選舉有很多憂慮，希望全黨集中力量、團結合作。

國民黨主席將於7月改選，連勝文表示會謹慎思考是否參選，繼日前陸續拜訪黨內大老、地方人士；連勝文在會中表示，他在走訪基層過程中，發現很多黨員對2022地方選舉有很多期望，但也有很多憂慮，希望大家能集中力量打2022選戰，促進黨的團結，特別是2022選戰的考量，他願意合作。

國民黨智庫副董事長連勝文25日出席「黃復興北投二區慶生會暨黨員座談會」活動。（鄭任南攝）

對於基層是否認同專職黨主席的構想，連勝文指出，大部分人對於他訴求的專職黨主席、黨務中立、無私的想法表示認同，很多人認同應透過中常會，推動國民黨在總統選舉提名辦法、不分區立委提名辦法中，列入利益衝突迴避的機制；而這樣的做法他也相當認同。

連勝文表示，他認為黨跟人生一樣，一定有高有低、有好有壞，只要度過低谷就能夠迎來高峰；但若國民黨無法堅守民主自由、人權法治、和平反戰、三民主義的理念，基層黨員又如何跟著黨往前走？如何讓黨重新站起來，需要長期規劃，他不相信國民黨站不起來。

(中時新聞網)