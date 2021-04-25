金曲歌王蕭煌奇24日晚間在高雄流行音樂中心大庫Warehouse開唱，也是《舞台》北中南巡演的最後場次，他巧妙結合新舊歌曲開出「阿奇美食地圖」，從「送予你的歌包」(送予你的歌)、我愛的就是你筒仔米糕(我愛的就是你)、「朋友你這馬粿了好無」(朋友你現在好否)等等，為了發片瘦身5公斤的他表示，很開心巡迴來到最後一站，滿心期待的就是唱完後，可以「美食解禁」大啖各種在地小吃。

蕭煌奇唱進高雄，一上台就表示想吃美食，直說：「宣傳期總算快到尾聲了。」他自爆在台中已先吃了一輪，從肉圓吃到知名乳酪蛋糕，巡迴終場高雄更是「毫無保留、全面解放」，要馬上跟樂手去大吃一頓犒賞自己！

蕭煌奇說，從台北唱到台中、高雄，台北唱到10點，台中唱到10點多一點，都是為了讓樂手、團隊坐高鐵回去，高雄住宿一晚無需趕高鐵，他幽默笑說：「想要唱到幾點就唱到幾點，你們看這些好朋友已經穿上尿袋了！」點歌橋段一向自信滿滿的蕭煌奇居然被考倒，歌迷點唱〈迷宮〉，他當場竟想不起怎麼唱，開玩笑表示：「〈米糕〉？哪有這種歌啦，米糕換成魯肉飯可不可以！明明專輯有14張，你都點我不會的。」他連唱〈末班車〉、〈侯鳥〉、〈一筆勾銷〉等10首觀眾點歌，還一度喊「暫停」下台上廁所，歌王興之所至，整整唱滿3小時，帶給觀眾一場最精彩的「濕背秀」。

蕭煌奇《舞台》巡迴終場狂唱3小時。（環球音樂提供）

蕭煌奇《舞台》專輯波波強打，與茄子蛋合作的〈寫一條歌，寫你我爾爾〉如願奪下KKBOX新歌即時榜、POP RADIO排行榜冠軍，MV上架不到2週，點擊也即將突破百萬，他幽默笑稱，每次發行新專輯，都希望藉由和不同對象合作，拓展新的音樂領域，以團體戰策略來說就是：「打不過，就加入他們。」

蕭煌奇日前也上羅時豐的Youtube網路節目《羅時豐D.L不務正YA》，23日晚間直播，同時上線人數直逼7000人。蕭煌奇為羅時豐獻出人生第一次外景，不僅一起射飛鏢、還一起買土耳其冰淇淋，羅時豐為了體驗視障者的感受，特地戴上眼罩射飛鏢，只見旁人紛紛走避，他直呼：「完全分不清楚方向欸！怎麼可能射得到啦？」蕭煌奇則笑稱：「眼前的黑不是黑，以前跟女友約會都沒這麼勤勞，為了大牛哥，我豁出去了。」兩人默契絕佳，蕭煌奇還一度踢館當起主持人，差點就「不務正業」搶下羅時豐的主持棒。

蕭煌奇來到高雄開唱，期待解鎖「美食地圖」。（環球音樂提供）

(中時 )