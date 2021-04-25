據通報，香港再傳接種COVID-19 疫苗後死亡案例，是一名75歲的男性，不過當局強調暫無證據證明是由疫苗引起，需進一步調查。目前香港累計有23人死亡，19人打科興，4人打復必泰。

根據香港01報導，香港衛生署於24日晚間再度公布一例接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後死亡的案例，是一名患有糖尿病和高血壓的75歲男子。據通報，他是施打中國國產的科興疫苗，並在4月9日完成第二劑接種。

報導指出，昨天下午，官方先宣布一名58歲的女子被發現倒臥家中，送院後死亡，而在死亡前10日接種了第二劑科興疫苗。由於她本身罹患高血壓及肥胖，衛生署稱，暫時未有臨床證據顯示，死亡與疫苗有關。

據官方統計，截至24日，香港累計有23例接種疫苗後死亡的個案，其中19例接種科興疫苗、4例接種復必泰（BioNTech）疫苗。

不過官方強調，多數案件初步調查與疫苗無關，並進一步委由專家委員會評估確認此一結果；至於新增的個案會按照既定機制，交由專家委員會進行因果關係評估，待最終確認後會再發布。

香港目前提供科興與復必泰兩款疫苗供民眾接種，開打至今2個月，總計已接種120萬劑次，不過由於造成23例死亡事件，使民眾人心惶惶，對於接種疫苗也採取觀望態度。

不過若根據相關公開資料顯示，香港疫苗接種劑次與死亡事件比例約落在0.001%到0.002%之間，並未較復必泰疫苗在英國與美國造成的死亡率高。

據截至4月19日的相關統計數字顯示，美國約接種1.09億劑次的復必泰疫苗，有1134件死亡事件，約佔0.001%；英國接種1.54千萬劑次的復必泰疫苗，有314件死亡事件，約佔0.002%。

香港公務員事務局局長聶德權昨天再度公開呼籲，盼仍在觀望的市民盡快接種。他也在23日與香港金融界機構代表見面時，向相關人士建議推動業界加速接種，藉此早日恢復正常生活及外出旅遊等。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1100425

(中央社)