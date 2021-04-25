等13年中捷綠線通車！蔡英文、馬英九同台見證 盧秀燕感謝：是不分藍綠的成就

台中市府今辦第一條捷運通車典禮，邀蔡英文總統、前總統馬英九、台北市長柯文哲及前市長郝龍斌、前台中市長胡志強及林佳龍等人出席，唯獨林佳龍沒到場。國民黨前副祕書長蔡正元下午在臉書大讚台中市長盧秀燕「好樣的」，同時暗酸柯文哲「真的是很差的咖，只配幫盧秀燕提皮包」。

蔡正元說，台中市第一條捷運通車典禮，盧秀燕親邀林佳龍出席，林佳龍有事不能出席；但盧秀燕親自邀請這件事，立下優良的政治典範。

他說，任何重大工程常橫跨好幾個政治人物的任期，最後接棒完成的政治人物，常為了獨享光榮，忘了前人種樹的辛勞，排斥有功的前人。

蔡正元表示，盧秀燕值得其他政治人物效法，儘管林佳龍是政治對手，但林佳龍也經歷台中捷運的興建，自有苦勞和功勞，盧秀燕能給予肯定，真是好典範。蔡正元暗酸柯文哲說，不像台北市有位大頭病的人，收割了南港流行音樂中心落成的光榮，對於這個中心爭取和興建，有重大努力的蔡正元，連一張邀請卡都沒給。蔡正元一點都不稀罕，但這種貨色的作為，顯現出真的是很差的咖，只配幫盧秀燕提皮包而已。

(中時 )