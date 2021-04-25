南投縣政府25日在草屯鎮寶島時代村舉行「2021愛台灣挺農民、一起吃鳳梨」大型鳳梨促銷活動。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

南投縣鳳梨狂銷逾10萬公斤，讓鳳梨農很開心；南投縣政府25日在草屯鎮寶島時代村舉行「2021愛台灣挺農民、一起吃鳳梨」大型鳳梨促銷活動，吸引逾2千人參與；除邀請民間企業認購，現場網路直播義賣，銷售突破10萬公斤，義賣所得將捐給縣內弱勢公益團體。

現場除邀請「美人腿公主」出席走秀代言外，也邀請逾35位網紅直播主在現場輪番上陣直播義賣，吸引上萬網友點閱認購。

另也舉行鳳梨義賣，認購情形相當踴躍，包括議員唐曉棻、寶島時代村董事長江欽良等多位善心企業家帶頭搶標，認購數量達5萬公斤；網紅直播義賣數量也不斷創新高，截至11時整，直播義賣合計超過3萬公斤，南投縣農會理事長江林秉說，當天義賣總數可望突破10萬公斤，義賣所得將捐給縣內弱勢公益團體。

南投縣府農業處長陳瑞慶說，據調查縣內鳳梨種植面積逾1285公頃，全國排名第5名，每公頃產量約62公噸，年產量近6萬公噸，每年5、6月份正值縣內鳳梨盛產季節，除契作鳳梨酥的鳳梨外，還有台農16號(甜蜜蜜)及台農17號(金鑽)等優質鳳梨。

農委會主委陳吉仲到場參與，巧扮鳳梨農民、廚師、直播主，推廣義賣南投及台灣在地優質鳳梨，陳親自上陣義賣一萬公斤鳳梨，一下子就秒殺，隨後，並擔任主廚烹調拔絲鳳梨，並與網紅直播主一起線上促銷鳳梨，並示範如何切鳳梨。

陳吉仲表示，目前鳳梨價格持穩，每公斤超過產地價格20元，外銷量達15000公噸，只要外銷跟內銷通路能持續開展，鳳梨價格依定能維持在很好的水準。南投鳳梨好吃，還有許多鳳梨加工品也相當可口吸睛。陳並頒獎表揚鳳梨餐競賽得主，頒發漿狀、獎牌及10000至1000元不等獎金。

南投縣農會總幹事曾明瑞表示，協助農民行銷鳳梨，除了辦理大型促銷活動推薦外，也積極拓展日本、香港、柬埔寨、杜拜等海外通路，並已建立長期合作關係，截至目前已獲逾50公噸鳳梨訂單，後續將持續努力，行銷百公噸鳳梨目標可期。義賣活動將於3日後截止，歡迎民眾踴躍認購。

陳瑞慶指出，鳳梨是夏季最好的水果，也能入菜，也可以結合料理，成為美食，因此透過此大型促銷活動能讓鄉親對台灣在地生產鳳梨有更深入認識，也鼓勵鄉親落實食當季吃在地觀念，希望民眾能以實質行動來支持農民。

當天除義賣、直播外，還有義賣鳳梨活動，每顆50元，還能兌換18度C巧克力工坊的鳳梨蘋果冰淇淋一份，吸引民眾踴躍購買。江欽良等企業家也將認購3萬公斤鳳梨所得捐給南投仁愛之家、南投家扶中心等公益團體，場面溫馨。

(中時 )