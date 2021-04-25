中部目前進入桐花盛開季節，台中市客家事務委員會日前於東勢客家文化園區舉辦「2021台中市客家桐花祭-漫遊客庄與你桐樂」活動，以健行方式登上東勢小中嵙健行步道景觀台，深入了解東勢客庄之美及探索周邊的特色景觀。

中央客家委員會副主席范佐銘表示，今年因為疫情關係，減少辦理大型活動，適逢桐花盛開的時節，鼓勵大家一起走入山林，與山神同樂，如此就可以走出健康、走出幸福!

中市府客委會主委江俊龍表示，這次的健走賞桐活動開放線上報名，短短3天內300個名額就額滿，近幾次連假，來到山城東勢的旅客人數也屢創新高，感謝中央客委會在客家文化園區北中段景觀改造建設的支持與補助，未來希望中央繼續給經費支持，在東勢新建更完備的客家文化場館，透過輕旅行，大家一起邁向健康、奔向幸福!

市府客委會表示，本次活動有來自全國各地，包括嘉義、南投、桃園、新北等地民眾報名參加，健行結束後在東勢客家文化園區可欣賞在地團體山城石府音樂聯盟、文昌廟客家歌謠班、小丑帥帥熊等精彩的表演節目；還可逛逛具有在地特色市集攤位。

小中嵙登山步道位於東勢客家文化園區附近，步道沿著溪流而行，潺潺水聲相伴、植物茂密林蔭處處，平坦好走，步道終點設有觀景平台，空曠平坦，可眺望新社、大甲溪、東勢地區，以及大雪山林道沿線層疊山峰，是台中運動健身的好去處。

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