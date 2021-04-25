在外面拍照時，難免會被路人不小心闖入鏡頭，但如果是陌生人故意亂入比ya，可能會發生意想不到的後果。就有一對姐姐出遊合照時，後方一名陌生男子故意闖入鏡頭比讚，回家後妹夫看到照片超生氣，以為妹妹與別的男子一同出遊，發文的姐姐無奈笑說：「後面的先生！你知道你比一個讚，差點讓妹妹鬧家庭革命了嗎？」貼文引起網友熱議。

這名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她與妹妹日前到墾丁出遊，2人就在駕駛的卡丁車前拍合照，不料被後方一名陌生男子亂入鏡頭比讚，回去後妹夫看到照片氣得質問妹妹：「後面的是誰，還比讚」，懷疑姊妹跟別的男子一起出去玩。

原PO表示，妹妹看到妹夫氣噗噗，趕緊澄清表示，根本不認識後方亂入的男子，解釋後2人才沒事。但原PO事後無奈發文笑說：「後面的先生，你知道你比一個讚，差點要家庭革命了嗎？人家在拍照真的要謹慎，隨便亂入都可能會鬧事」。

貼文一出引起網友回應，認為合照被陌生人亂入就會鬧家庭革命，好像太誇張了「亂入拍照老公就要暴走，這種放生剛好」、「我看到人拍照也會在後面比ya」、「我看到一群菲律賓女移工合照也幹過這種，她們還很開心耶」。

也有網友認為，原PO此貼文是在公審亂入的男子，但原PO解釋說，只是在表達合照被亂入的一段小插曲而已，目的不是要公審陌生男子亂入，造成大家誤會很抱歉。

(中時新聞網)