21日晚間9時許，莊姓男子不滿女直播主的嗆聲，憤而糾眾前往直播現場砸店。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

21日晚間高雄美術館旁一家直播精品店突然遭4名男子囂張砸毀汽機車及店面，警方透過大數據追查，24日逮獲莊姓男子及其他4名共犯。莊男坦言不滿女直播主「眉角太多」，發問還被嗆「你級數不夠！」，憤而糾眾前往直播現場砸店。

警方表示，莊男等人相當狡猾，一度掛上「前三碼英文字相同、但後四碼數字不同」的車牌，企圖逃避監視器影像的追緝。但專案小組透過大數據分析，發現掩護作案車輛的車牌、數日前曾遭苓雅分局成功派出所員警盤查過，掌握線索後報請地檢署發出拘票，將一甘人等逮獲。

21日晚間9時許，女直播主正在精品店內直播叫賣，突然目睹一輛白色汽車急停在店門口，4名惡煞下車就持球棒一陣猛砸，女直播主當場嚇傻大喊「那是怎樣？」「有人來砸店！走走走！」急忙逃命，但店面2輛汽車、2輛機車、落地窗全被歹徒砸爛，砸完立刻驅車離去，警告意味濃厚。

一開始，警方一度以為是吳男去年因朋友寄賣珠寶、銷售後遭客人踢爆是仿冒貨的消費糾紛，事後調查已排除關聯。事後透過大數據資料庫，成功找到莊男莊男、何男、陳男、張男、黃男一干人等，依妨害秩序、恐嚇、毀損罪嫌移送。

該直播台成立約3年，去年11月在鼓山區現址設店，號稱「優質歡樂的直播節目」，臉書上有5萬多名粉絲，負責人27歲吳姓男子專找辣妹擔綱直播主吸客，販售手錶、皮包等精品配件。

吳男事後也在臉書上自清，強調在該店「全館都是正貨」，表示休息兩天後就會重新再出發，24日旋即恢復直播拍賣。

(中時 )