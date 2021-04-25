中壢一名詹姓女子，22日早上經過火車站，正要前往跳舞排練室，途中遭員警認為「行跡可疑」攔下盤查，詹女不知道什麼原因莫名被攔下，因此拒絕回答員警隱私問題，雙方爆發衝突，詹女被依妨害公務上手銬並帶回警局，當天剛好有民眾路過，從另一個視角拍下詹女被壓制在地、痛到尖叫的影片。

一位民眾事發當天，剛好在馬路對面，從錄下的影片中，可以看到詹女遭員警大外割並重摔在地上，詹女因為疼痛發出尖叫聲，最後被戴上手銬，並帶回警局，詹女也在臉書指控，並公開自己「失去自由的9個小時」。

事件曝光後，掀起許多人關注，不少人留言表示也曾遇到員警濫權的狀況，而詹女25日也前往興國派出所，帶著驗傷單、盤查影片及友人提供的現場影片報案，準備對當事員警提告。詹女強調並沒有辱罵員警，只是對整件事感到蠢，若員警認為被汙辱，應提出證明，同時希望自己被摔倒的影片可以公布，證明自己被暴力對待，且當下自己手機被搶走，幸好有民眾錄到當時畫面。

詹女表示沒想到文章會引起迴響，很多人都有相同經驗，她認為應藉由自身遭遇，藉此公開討論，詹女澄清對警察沒有偏見，只對當下個人不當行為有反應，希望整個警界素質提升，違法盤查能停止，人民的面對違法盤查的知識可以提高。

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(中時新聞網)