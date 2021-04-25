我駐日大使謝長廷昨(24)日於臉書貼出「核二廠放射性廢水排放統計報表」，證明核二廠廢水排放含有微量的氚，專家也指出，核四重啟與現役核電廠延役都有提供科學數據，更是達到2050淨零排放的具體路徑，「謝駐日代表被輿論打得滿頭包才想到重視專業，怎麼就無視核四重啟的專業了？」

駐日代表謝長廷4月22日於臉書發文指出，我們的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，若沒有排放含氚廢水願承擔法律責任，昨日更貼出「核二廠放射性廢水排放統計表」證明我核二廠廢水排放含有微量的氚。

原能會昨日澄清，日本福島核電廠氚廢水排放，是屬於嚴重核子事故的善後排放，與國內核電廠例行正常排放有所不同。

清華大學工科系教授葉宗洸表示，我核電廠向外排放的處理水本來就含有氚，或是非常微量的鈷-60、銫-137等都有可能，但這次福島第一核電廠的廢水是事故中流經熔毀爐心的地下水，來源上完全不同。

葉宗洸指出，核四重啟與現役核電廠延役都有提供專業的科學數據，更是蔡政府要達到2050淨零排放的具體路徑，「謝駐日代表被輿論打得滿頭包現在才重視專業，怎麼面對核四重啟的專業就無視了？」

根據東電官網的量測結果顯示，很多放射性核種都是低於量測限值，顯示量非常少，但問題是東電量測結果到底是不是正確？應該要有第三方平行驗證能夠執行，現在國際原子能總署(IAEA)要組調查團去日本，這是很好的做法。

葉宗洸指出，這次出事的是東電，所以對於東電的量測數據大家都會存疑，目前日本鬆口的只有邀請韓國加入IAEA調查團，但日本更應該要邀請周邊國家，雖然台灣不是IAEA的會員國，但我們卻是「鄰國」，我們受邀才是日本政府的誠意，畢竟我們要說服本國民眾，當然是本國調查團的調查結果才有說服力。

甚至，日本應該把過濾前後的樣本水都寄給周邊國家，讓鄰國在自己的實驗室進行分析，就算東電說62種放射性核種都已經是量測限值以下，但是第三方驗證完成之前，我們都持保留態度。

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(中時 )