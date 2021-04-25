媒體日前公布最新政治人物聲望民調，結果顯示，行政院長蘇貞昌不滿意度為43%，滿意度為39%，對此，國民黨立委洪孟楷認為，蘇揆不滿意民調高居第一，因此828公投戰結果，將攸關其閣揆保衛戰，或許也是這個原因，讓蘇貞昌不能沒有梗圖軍師丁怡銘。

據《TVBS》21日公布針對13位全國主要政治人物，包含總統、副總統、行政院長、立法院長、衛福部長、六都市長、前總統及政黨主席進行聲望調查，了解全國民眾對他們近期表現的評價，結果顯示，新北市長侯友宜滿意度達74%，排名第一，其次為衛福部長陳時中的66%、台中市長盧秀燕的51%、桃園市長鄭文燦的50%和台北市長柯文哲為42%。

另外，總統蔡英文、台南市長黃偉哲滿意度皆是41%，並列第六名；第八名為蘇貞昌的39%；高雄市長陳其邁為38%，排名第九；副總統賴清德為36%，排名第十；國民黨主席江啟臣為33%，排名第十一；立法院長游錫堃為32%，名列十二；前總統馬英九聲望為31%。

其中，蘇貞昌的不滿意度有43%，對此，洪孟楷22日在臉書發文指出，蘇貞昌成為全國13位政治人物民眾最不滿意第一名，因此828四大公投結果，讓蘇貞昌勢必要面臨閣揆保衛戰，或許也是這個原因，讓蘇不得不讓丁怡銘回鍋協助。

此外，洪孟楷也表示，這次六都首長聲望民調，侯友宜民調滿意度達74%，但不滿意度只有6%，就是因為民眾對於市長的認同度是非常高且中立性發言是較不會引起爭議的。

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(中時新聞網)