高雄男大鬧停車場 狂踩轎車車頂

大鬧停車場跳凹車頂的高雄「中猴男」抓到了，他稱喝醉斷片，對自己脫序行為完全沒印象。

16日凌晨，高雄市一名男子突然闖進三民區一處停車場大鬧，先徒手亂折入口柵欄，隨後更彷彿猴子一般，爬上某輛汽車引擎蓋再踩上車頂，接著從一台跳到另一台，造成多車佈滿腳印、鈑金凹陷，車主氣炸報警，警方循線找到「中猴男」，他表示自己喝到斷片，完全不記得有這回事，相當懊悔，會與受害車主進行和解。

這名「中猴男」的脫序影像，被人放上網路並轉貼至爆料公社，從監視器畫面可見，這名全身黑衣的男子，步伐不穩、搖搖晃晃地闖進停車場，先是出手將入口柵欄亂推，導致橫桿變形，接著爬上一旁汽車引擎蓋，又爬上車頂，把停車場當遊樂場，從一台跳到另一台，畫面相當荒唐。

事後車主來牽車時，驚覺愛車上滿是灰色的大腳印，部分車體的鈑金也出現明顯凹痕，氣得立刻報警處理。不少網友留言回應：「他是中猴」、「大概以為自己是蜘蛛人」、「應該不是喝醉，喝醉爬上去應該就栽下來了」、「吃太多藥喔」。

據ETtoday新聞雲報導，警方19日找到這名男子，男子竟表示完全沒印象，看了監視器畫面才認出「中猴男」就是自己，直說喝太醉斷片，對於自己的行為感到羞愧，將會與被害車主談和解。

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(中時新聞網)