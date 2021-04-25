《信號》李帝勳主演驚悚復仇韓劇《模範計程車》，他在劇中飾演特種部隊出身的計程車司機，隸屬地下秘密組織「彩虹運輸」，用以暴制暴的方式，替無法用法律伸張正義、滿腹冤屈的被害者復仇。該劇取材自韓國社會真實發生的不平等事件，最新一集，講述了被形容成「地獄朝鮮」的韓國扭曲職場文化，基層員工不只週末無酬加班、在公司聚餐被強迫灌酒，還被主管當眾打巴掌、施暴羞辱，寫實般的劇情讓最新一集收視率爆衝至16.8％。

李帝勳在劇中為幫助職場受到欺凌的員工復仇，化身海外歸國的求職者潛入問題公司，等待機會嚴懲加害者。這次受害的員工，因為不堪「地獄朝鮮」的職場文化，工作半年就辭職離去，忍不住在網路上留言痛罵缺德公司，沒想到卻遭到公司一幫人綁架圍毆，還「被自殺」從高橋上丟下，讓他重傷住院，李帝勳意外得知事件，主動幫受害員工向「彩虹運輸」申請復仇。

李帝勳劇中之所以加入「彩虹運輸」，背後也有個悲傷的故事，他原是特種部隊士兵，有次放假回家，竟親眼目睹母親陳屍家中，全身被亂刀砍傷，心中因此留下永遠的創傷，後來發現嫌犯是個精神異常的變態，依法無法判處極刑，就在他滿腔悲憤時，遇到金義聖飾演的「彩虹運輸」負責人。李帝勳透露，因為飾演的角色「金道奇」是個很沉重的角色，他在拍攝的空檔，都會看「吃播」療癒身心、放鬆心情，讓自己不要陷入負面情緒裡。

戲外的李帝勳也是劇組公認的「紳士演員」，在幕後花絮中，一場他暈倒在地，女主角李絮也跟著蹲跪在地關心他狀況的戲，每次導演一喊卡，他就會趕緊站起來，再暖心拉李絮一把，因為來來回回的拍攝是很耗費體力的。李絮也笑著形容李帝勳是很體貼、暖心的歐巴，「每次一喊卡，他就會用很甜的笑容對我笑」，讓她備感窩心。該劇每週六、日在friDay影音上線。

(中時 )