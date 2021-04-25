由職業男網目前世界第1喬柯維奇（Novak Djokovic）家族企業經營的塞爾維亞網球公開賽，已經進入到最後4強，前兩場賽事都直落二輕鬆過過關的喬帥，在準決賽因為身體出現一些狀況，經過三盤苦戰以5比7、6比4、4比6遭今年澳網黑馬克拉特塞夫（Aslan Karatsev）擊落。
這站比賽不但是喬柯維奇家族企業經營的賽事，比賽地點也是喬帥家鄉貝爾格勒，球場更是以他為名，很可惜他身體不適，沒能發揮自己最好的一面，賽後他透露第三盤自己身體狀況有點問題，「開局我打得還不錯，但接下來一些問題出現讓我失去專注力，身體狀況也下滑，第三盤我大部分時間都頭暈目眩的，真的很難受，加上對手持續對我施壓，很難突破。」
喬柯維奇也稱讚克拉特塞夫發揮出色，「克拉特塞夫速度很快，我也預期他會表現得不錯，他真的太驚人了，戰術執行精確，恭喜他以最佳表現獲得勝利。」
今年2月澳洲網球公開賽男單準決賽喬柯維奇和克拉特塞夫交手過，當時喬帥直落三輕鬆獲勝，最終也贏得個人生涯澳網第9座冠軍，短短兩個月就換克拉特塞夫成功復仇。
(中時 )
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