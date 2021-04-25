教授非洲鼓的詹姓女老師日前在桃園中壢被要求臨檢，詹拒絕臨檢就被依妨害公務逮捕，引發社會議論，詹今天親自前往派出所報案對員警提告。中華人權協會理事長高思博呼籲，政府機關實施任何公權力行為時，必須嚴守「正當法律程序」，避免濫權。

高思博指出，本案主要爭議包括臨檢的合法性、施加強制力是否合乎比例，警察人員發動臨檢、盤查等法定職權的要件，必須百分之百遵循司法院釋字第 535 號解釋的意旨，不得不顧時間、地點及對象任意臨檢、取締或隨機檢查、盤查。

高思博質疑，詹姓女子客觀上是否有任何可疑之處足令員警有治安疑慮？顯然是不足的，因此員警自不應任意隨機攔查民眾，侵犯人權。

中華人權協會理事李宜光認為，警察人員必須有合理相當的理由才可以進行臨檢或盤查 ，不可以恣意進行臨檢或盤查。在進行臨檢或盤查時，更必須嚴守憲法比例原則，不可任意侵害人權，對民眾施以不當的強制行為。

李強調，警察人員享有國家賦予強大的公權力，行使法定職權使用強制力時，應始終謹守執法分際，不得逾越人權保障及比例原則的界線。以本案而言，詹姓女子是否有對員警構成任何明顯而立即的威脅？ 否則即使執法何須使用手銬腳鐐？

中華人權協會呼籲警監單位應立即進行内部調查，如果有任何不符法律意旨的執法行為，亦應作為負面教材，努力改善策進，以符社會期待。

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(中時 )