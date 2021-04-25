香港政務司司長張建宗25日表示，香港經濟因疫情影響而備受打擊，勞工市場顯著受壓，所幸隨著第4波疫情減退而有所穩定，22日公布香港今年1月至3月失業率為6.8％，較去年12月至今年2月的7.2％的近17年高位有所回落，但仍有約26萬人失業。

五一勞動節將至，張建宗25日向香港387萬「打工族」致敬，並指香港的繁榮昌盛，全賴各行各業、不同崗位，長久以來的勤奮拚搏，為社會作出莫大貢獻。他指，控制疫情是香港經濟能否全面復甦的關鍵，期望本地疫情可持續受控，消費及營商氣氛亦可在今年往後時間全面恢復，但預估部分行業經營環境仍然困難，並稱港府會陸續為接種疫苗的市民提供便利措施，包括更便捷到醫院及院舍探訪，與親友在食肆聚餐，以及旅遊氣泡等。

張建宗說，香港經濟因疫情影響而備受打擊，勞工市場顯著受壓，所幸隨著第4波疫情減退而有所穩定，22日公布香港今年1月至3月失業率為6.8％，較去年12月至今年2月的7.2％的近17年高位有所回落，但仍有約26萬人失業。

(中時 )