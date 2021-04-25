苗栗桐花婚禮由三義鄉西湖村在地「大襟客客家文化藝術協會」大鼓迎親隊引領進場。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌及夫人蔡麗卿與新人們一一合影祝福。（謝明俊攝）

苗栗縣警局警官林東東毅與妻子郭庭宇參加這場桐花婚禮。（謝明俊攝）

佳偶恩愛模樣，令人稱羡。（謝明俊攝）

今年參加婚禮的花童中，有4位是桐花婚禮見證下誕生的小朋友。（謝明俊攝）

每對佳偶彼此獻上最深情的一吻。（謝明俊攝）

苗栗2021桐花婚禮，25日上午在三義西湖度假村舉行，有36對佳偶參加。（謝明俊攝）

2021年苗栗桐花婚禮，25日上午在三義西湖度假村舉行，36對新人在縣長徐耀昌夫婦的共同祝福，以及現場純白桐花見證下，完成人生大事。縣府為了感謝醫護人員防疫辛勞，特別提供3對醫護新人免費婚紗。現場6對花童中，有4位是先前桐花婚禮見證下誕生的小朋友，讓桐花婚禮更具傳承意義。

受到疫情影響，維續16年的桐花婚禮，去年一度停辦，今年恢復，從第1屆桐花婚禮至今，已有1250對佳偶在桐花樹下結成連理，16年的桐花婚禮都是在西湖度假村舉行，業者也為能夠主辦傳承這項有意義的婚禮，感到歡喜。

今年桐花雖受氣候影響，較以往提早了2個星期開放，但盛放程度不減，在微微涼風吹拂下，桐花如雨飄落，更增添許多浪漫氣，許多新人來到會場，紛紛尋找桐花合影，在美麗的花影下，留記最難忘的回憶。

婚禮是由當地西湖村民扮成的迎親大鼓隊領頭揭開序慕，36對新人依序走上紅毯，由徐耀昌及夫人蔡麗卿一一祝福合影，接著再轉向婚禮會場，由到場來賓逐一獻上祝福，場面非常隆重喜慶。

今年共有36對新人報名參加桐花婚禮，其中一對新人是苗栗縣警察局防治科警官林東毅，林東毅個性內向，在苗栗擔任警職14年，2年前經由交友聯誼活動，結識在新竹任教職的新娘郭庭宇，2人展開交往，決定在今年互託終生，縣警局長周煥興25日也隨縣長前往參加桐花婚禮，在得知同事喜訊，當場祝福這對佳偶幸福久久。

國內疫情雖非嚴峻，但醫護人員堅守崗位，精神令人欽佩，苗栗縣長徐耀昌為感謝醫護人員辛勞，特別向醫護人員致敬，與本地婚紗業者合作，提供3對醫護新人免費婚紗。

25日一早，婚禮會場上空烏雲密布，有山雨欲來之勢，苗栗久旱不雨，一直希望有場大雨來解除旱象，但又遇到重要婚禮要進行，徐耀昌致辭時表示，他一早起床見到天空就出現兩難，又希望來場大雨，又希望情空萬里讓婚禮好好完成，希望媽祖能夠兩相成全。結果，婚禮進行中，天空雖偶而飄幾滴雨，但始終未降雨，直到婚禮結束，天空才滂然降下大雨，令人感謝老天成全。

(中時 )