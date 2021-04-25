新北市穀保家商昨天舉辦60週年校慶，市長侯友宜到場致詞，不料活動開始前，突然下大雨，校方事前並無雨備方案，也未讓在操場上的學生立即躲雨，但教育局長張明文立刻上前要求讓學生躲雨，侯市長也要求不能讓學生淋雨，強調學生的健康第一。對於學校的處理方式遭到外界批評，穀保家商今天表示，會虛心檢討力求改進。同時，未來各項活動都會以學生的健康安全為優先考量。

榖保家商今天發表聲明如下：

1.有關4月24日穀保家商60週年校慶暨「烘焙伴手禮研發中心」揭牌活動，由於氣候突發性因素造成未盡事宜，讓外界有所疑慮，本校虛心檢討力求改進，未來務以學生健康安全為優先考量，納入後續辦理各項集會活動之檢討及參考。

2.當日校慶活動於上午8:00開始，一開始天氣涼爽並無太陽，接續進行相關流程，直至8:55分左右突飄下零星雨滴，因為近期國內缺水，難得下雨且適逢學校60週年校慶，司儀以祝福話語串場，校方同時評估典禮是否持續進行。

3.當下教育局提醒不要讓學生淋雨，學校即啟動措施，引導學生退至後方迴廊避雨。學校並確認所有學生皆安全避雨後，9:03分左右典禮才接續進行。後因雨已明顯停止，學生主動陸續安靜返回操場座位，繼續校慶典禮流程，學校亦同步關懷學生身體狀況，經調查學生皆無影響。

(中時新聞網)