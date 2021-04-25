孫盛希（希希）新專輯同名演唱會《Where is SHI? 出沒地帶》昨晚（4/24）在Legacy MAX舉行，演唱會邀請到9組嘉賓包括Sunk1s、呂士軒、違法、HUSH、美麗本人、剃刀蔣、米奇林、謝乾。眾多藝人朋友與音樂人也到場支持，包括陳珊妮、柯震東、宇宙人、吳卓源、Karencici等。

孫盛希表示，這次在歌單安排上，著重在故事的編排，把歌曲依照創作的靈感來源、創作的時間、空間與特定場合，分門別類排序，投射真實經歷的情感和日常瑣事，用歌曲表達出自己不同的「出沒地帶」。她坦言，因為疫情關係，活動變得非常少，曾擔心會在這段時間被淘汰掉，因此在籌備《出沒地帶》時，是抱持著做最後一張作品的心態來製作的，這場演唱會也具極重要意義，更對粉絲持續的支持充滿感激。

首位嘉賓新人「Sunk1s」的音樂合唱初體驗獻給了希希，安可嘉賓「美麗本人」更上台教希希比出「招牌手勢」，而剃刀蔣、米奇林兩位製作人在發行專輯後，又接下演唱會的音樂總監要角，更一起上台演出，力挺到底，讓希希非常感動！孫盛希與團隊夥伴也特別紀錄下前置花絮畫面，讓歌迷一同透過影片參與專輯籌備的過程。而希希的好友J.Sheon雖因工作關係，無法到場合唱兩人合作的經典歌曲〈闖空門〉，但仍特別抽空幫孫盛希錄製視訊影片，超暖心舉動展現兩人好交情。

演唱會上除了自己的新歌，孫盛希還特別選唱收錄在呂士軒專輯中的〈狐群狗黨〉，這首歌是由呂士軒、J.Sheon、剃刀蔣、謝乾四個男生合唱的作品，希希透露自己十分羨慕四人的夥伴關係，常想要加入「臭男生們」的團體，一起創作、玩音樂。剛好藉著這次演唱會，邀請男孩們當嘉賓，希希也補上J.Sheon因工作缺席的位置，成為首度演唱此曲的女聲，在舞台上一圓心願加入「男孩幫」，共同呈現精彩絕倫的演出。

希希、呂士軒一起合唱「那我先」。（滾石唱片提供）

孫盛希演唱會服裝與設計師品牌RAY CHU合作。（滾石唱片提供）

希希、HUSH一起合唱「一分之二」。（滾石唱片提供）

(中時 )