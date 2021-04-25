天后蔡依林21日起，在台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty」演唱會，不只吸引大批歌迷到場狂歡，不少藝人也現身朝聖，24日的演唱會林志穎一家和霍建華、林心如都到場支持，林志穎的妻子陳若儀也和林心如大方合影，互動意外掀起討論。

林志穎24日PO出大兒子Kimi看演唱會背影，寫下：「拿著斧頭螢光棒喊著Jolin姐姐演唱會加油」，而隔天他又加碼曝光和霍建華、信的合照，才發現兩人也一起到場朝聖。

陳若儀大方和林心如摟腰合照。(圖／翻攝自IG)

而林志穎嬌妻陳若儀也在社群分享演唱會照片，身穿白衣黑短褲的她，露出一雙逆天長腿，她還開心PO出和友人合影，其中也包含林心如，雖然林心如曾和自己老公林志穎交往過，不過兩人卻沒因此有嫌隙，還摟腰抱在一塊，顯見好交情。

此外，林志穎去年也有帶家人到場支持蔡依林，他曬出去年和今年的對比照，發現Kimi身高明顯抽高不少，都快超過蔡依林，讓網友驚艷不已，「Kimi也長太快了吧」。

蔡依林時隔15個月後重返台北小巨蛋，耗資400萬打造舞台造型，還找來曾獲得金曲新人獎樂團的「茄子蛋」擔任表演嘉賓，不過之前在高雄壓軸場擔任嘉賓的小S，這次卻沒受邀，讓她打趣表示蔡依林就是沒約我，雖然一度「氣哭」，但她自信說「其他嘉賓很難超越我」。

(中時新聞網)