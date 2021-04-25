新竹市17公里海岸線「港南沙漠」，已成拍攝夕陽美景的一大祕境。（羅浚濱攝）

新竹市17公里海岸線，進入夏季後很適合做親子單車活動，市府以兼顧生態工法，改善沿路照明和自行車道，讓騎鐵馬的民眾更加安全，沿線有「黃金海岸」和「港南沙漠」等祕境，是「巷仔內」的民眾才知道的美景。

在港南運河到金城湖之間的海岸，有一排排直到近海的防坡堤，型狀有如肉粽，橫向則有如三角飯糰的防坡堤，退潮後的沙灘如鏡，經夕陽光線照射，沙灘一片金黃，並常見色彩變化萬千的雲朵，這處祕境被稱「黃金海岸」。

另外，十七公里自行車道終點的南港賞鳥區，外則一大片沙灘很像沙漠，被稱為「港南沙漠」，在下大雨後，會形成一處處「荒漠甘泉」，已成拍攝夕陽美景的一大祕境。

市府城銷處指出，17公里海岸線一直是新竹市觀光休閒的熱門地點，17公里自行車道2019年完成第一期改善後，今年改善完成沿線景觀二期環境與2座自行車道橋梁，部份路段考量生態環境，改為降低光害的地崁燈，提供鐵馬族安全的夜騎環境。

城銷處表示，17公里海岸自行車道正進行與苗栗自行車道串接工程外，市府也持續爭取中央補助經費，辦理4座自行車道橋樑補強，提供安全與舒適的騎乘環境，讓各項設施更加完善與安全，也希望透過建設，讓民眾挖掘打卡的秘境。

市長林智堅指出，市府投入30億元打造微笑水岸，串聯頭前溪左岸、新竹漁港到17公里海岸線，整修後的17公里自行車道平坦舒適，民眾白天可賞海景，在賞蟹步道、南港賞鳥區近距離觀賞生物，日落時賞夕陽，夜景有全線照明更有浪漫氛圍。

(中時 )