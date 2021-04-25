駐日代表謝長廷說「台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋」，被藍營檢舉散播假訊息，謝出示證據證明台灣把核廢水排入海洋，國民黨立委賴士葆質疑，謝長廷的言論更加不避諱的背離台灣人的利益，對台灣而言，謝長廷到底是敵？是友？

賴士葆說，當一個駐日代表被輿論評價為助日代表，沒有任何的反思，言論卻是更加不避諱的背離台灣人的利益，對台灣而言，謝長廷到底是敵？是友？「我陷入深度的疑惑。」

賴士葆諷刺，最近謝長廷彷彿化身成為捍衛日本政策的辯護律師，幾度切香腸式的公布台灣排放廢水入海，不達目的誓不干休，將台灣的立場置至於刀俎切割凌遲。當周邊國家對日本欲將核污染水排入大海嚴正指責， 4月9日謝長廷發表言論指出我們核一、核二廠過去也曾將核廢水排入大海，引發魚類大量死亡及產生秘鯛魚的爭議，其目的是要替日本以鄰為壑的行徑緩頰。

賴士葆指出，謝長廷4月22日再PO文，說如果我們的核能廠沒有排放核廢水入海，他願意承擔法律責任。4月24日再Po文核二場放射性廢水排放統計季報表，用紅筆標記氚、鈷、銫。 謝長廷預告還要繼續Po出相關的證據。

賴士葆表示，台電和原能會表示全世界核電廠不可避免會排放含輕度放射性的廢水，但日本將來要排放的是流經熔毀爐心下的地下水，與我們排放的來源完全不同，「 謝長廷發揮律師專業槓上台電和原能會的核能專業，想用政治凌駕專業，事實上這件事情非關藍綠，卻是攸關台灣的利益和權益。」

賴士葆痛批謝長廷，在日本人面前曲膝卑恭，捍衛日本權益，蔡英文、蘇貞昌、外交部等至今為什麼在這個議題上繼續沉默？請問是不認同原能會和台電的說詞？或是要和謝長廷攜手一同賣台助日？

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(中時 )