今天大聯盟場上還有一場精彩比賽，那就是道奇對決教士，最後道奇以5：4拿下勝利。這場比賽兩邊也都派出王牌先發，道奇派出「科學怪投」包爾(Trevor Bauer)，教士則派出今年剛來的史奈爾(Blake Snell)，這也是繼達比修有和柯蕭(Clayton Kershaw)另一組強強對決。

不過今天兩位光彩都被教士王牌打者小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)搶走，剛傷癒復出的他才剛對柯蕭轟出雙響炮，這場也不放過包爾。第一轟立即發生在首局，小塔提斯打完全壘打後還在繞壘時嘲諷包爾的「單眼投球」，他將手遮住其中一隻眼睛。包爾閉眼投球發生在春訓熱身賽對教士時，當時他受訪解釋，自己會這麼做是要給自己一些挑戰，讓自己保持在不舒服狀態。

FERNANDO TATIS JR. HAS DONE IT AGAIN pic.twitter.com/8y9KMtRqMx — MLB (@MLB) April 25, 2021

這舉動他也在開季繼續沿用，但今天卻遭到對手嘲諷，而小塔提斯更在第三度對決包爾，也就是第6局時鎖定一顆外角大壞球轟了出去，今天又拿下單場雙響炮，球迷看到這球被打出去紛紛驚呼：「投手無奈，外角壞球」、「這種球也能轟...」、「真的很扯，昨天轟柯蕭那球已不是失投，現在這球也能轟！」、「誰說大約之後就會爛的？」看來小塔提斯完全證明自己的超凡身手。

不過包爾雖然遭嘲諷又挨了他兩轟，最後還是靠道奇打線支援拿下本季第三勝，目前他維持3勝0敗，自責分率2.53的成績，反觀史奈爾這邊7局失2分卻無關勝敗，相當可惜。而話題轉回到主角小塔提斯，本場他5打數2安打(含2支全壘打)，本季累積53打數敲出12安、6轟帶有8分打點，打擊率是.226，真的是令人又愛又恨啊！

(中時新聞網)