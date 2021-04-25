苗栗地檢署檢察官廖倪凰榮獲今年10大傑出女青年金鳳獎。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

2021年中華民國10大傑出女青年獎得主，日前出爐，苗栗地檢署檢察官廖倪凰，歷年來偵辦過慶云公司吸金案及波蘭詐騙機房案等社會囑目重大案件，以專業法律素養及卓越的辦案能力獲獎，這也是苗栗地檢署繼去年黃振倫檢察官獲10大傑出青年獎後，再一位傑出檢察官獲獎。

今年10大傑出女青年金鳳獎，是在4月24日下午，於台北市舉頒獎典禮，苗栗地檢署檢察官廖倪凰在司法類眾多候選人中脫穎而出獲獎，本屆10大傑出女青年獎共包含司法、體育、醫學、軍警消、音樂演藝、學術科技、性別平權、創業經濟生產、技術與工程、護理共10類，

廖倪凰檢察官本諸對於國家社會的關懷，以專業法律素養及卓越的辦案能力獲獎。

廖倪凰擁有台大法律、外文雙學位，並先後取得哈佛大學法學碩士、紐約州律師資格，曾在證交所、律師事務所任職，2011年起至苗栗地檢署擔任檢察官迄今十年，其間除緝毒、民生、肅貪等重大案件以外，尤以103年間偵辦慶云公司吸金案、107年間偵辦波蘭詐騙集團機房案最為法界推崇。

其中，慶云公司吸金案組織複雜且被害人遍布全國，目前2審判決認定的犯罪所得已達79億餘元，廖倪凰積極偵辦並比對分析眾多事證，才能識破其企圖遊走多層次傳銷管理法的漏洞而依法追訴。波蘭詐騙機房案則是經由廖倪凰卓越的外語、法律專業能力，並親自飛往波蘭偵辦案件，讓波蘭公務部門對我國司法產生相當信賴，藉以開啟我國與波蘭司法互助的大門，建立我國司法外交進入歐洲的重要里程碑。

廖倪凰獲獎後自謙表示，近年來在法務部積極推動「團隊辦案」下，這個獎項是在苗檢全署同仁共同努力下獲得的成果，也將獲獎榮耀與全署同仁分享。

(中時 )