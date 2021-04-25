臺鐵局宜蘭工務段武塔站月台提高工程，4月24日發生施工人員違規侵入軌道遭405次太魯閣列車擦撞受傷事件，引起社會大眾疑慮與關注，台鐵局表示將對施工廠商嚴懲，包括重懲30萬元、終止合約並列入黑名單。聲明稿如下:

一、 廠商未依規定程序即進行施工，臺鐵局將依工程契約規定，予以裁罰30萬元之最嚴厲處份。

二、廠商未落實對員工之管理與教育，致員工任意侵入軌道並遭列車擦撞，該員工涉已違反鐵路法第57條且情節重大，臺鐵局將依契約第21條規定，終止該廠商之工程契約。

三、廠商涉有政府採購法第101條第1項第12款之情形，臺鐵局將依程序刊登政府採購公報，列為拒絕往來廠商。

四、該違反規定擅自侵入軌道遭列車擦撞之工人，目前正由鐵路警察局花蓮分局和平派出所以涉犯刑法公共危險罪之罪名偵訊中，訊後移送花蓮地檢署持續偵辦，臺鐵局亦將全力配合檢察官偵辦程序。

台鐵局表示，改革是當前臺鐵最重要的課題及工作，將以安全為第一要務，全面檢視臨軌工程、強化邊坡安全改善、加強施工工區管理，展現加速推動安全改革之決心。

(中時 )