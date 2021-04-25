獨／害腦死無照教練遭聲押！ 柔道館現況曝光當地人這樣說

台中7歲黃姓男童上柔道課，被何姓教練、還有被教練點名的國小四年級學長重摔20多次，導致頭部重創面臨腦死，何姓教練24日聲押禁見獲准，至於小四學長據傳將移送少年法庭，不過根據了解，該學長以證人應訊，訊後已請回。

(中時新聞網)