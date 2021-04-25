7歲男童練柔道遭重摔腦死 小四學長證人身分應訊後請回 16:242021/04/25 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市柔道館的燈箱遭砸毀。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獨／害腦死無照教練遭聲押！ 柔道館現況曝光當地人這樣說 訂閱影音： 中時新聞網 台中7歲黃姓男童上柔道課，被何姓教練、還有被教練點名的國小四年級學長重摔20多次，導致頭部重創面臨腦死，何姓教練24日聲押禁見獲准，至於小四學長據傳將移送少年法庭，不過根據了解，該學長以證人應訊，訊後已請回。 資深教練驚呼 根本是對摔式教學 摔兒教練遭羈押 腦死男童父：遲來的正義 (中時新聞網) #柔道重摔 #腦死 #小四學長 #7歲男童 #教練 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 把鋼筋當枕頭 路倒男拒就醫警當左右護法陪走3公里 13:362021/04/25 社會 長照安排假 民團爭取180天 04:102021/04/25 焦點要聞 7歲外甥被摔腦死舅舅錄影旁觀 檢要釐清刑責 10:032021/04/25 社會 冷血教練不止摔男童腦死 家長控訴：女兒被摔骨折懂那種痛 13:212021/04/25 社會 賓士酒駕追撞3車 議員慘遭波及：被撞成「連體嬰」 07:532021/04/25 政治 柔道童腦死家屬盼公道 教練羈押 04:102021/04/25 社會新聞 8旬嬤狂揮手 兒未見疑魔神仔遮眼 04:102021/04/25 地方新聞 柔道教練被羈押 黃父跟子說：我幫你申冤了 11:422021/04/25 社會 洗車暴衝撞飛2員工 肇事翁慘死 04:102021/04/25 社會新聞 玖壹壹饒舌炸粉 周董台下比讚相挺 04:102021/04/25 娛樂新聞 轎車詭異停中橫公路附近 疑輕生車上3人亡 15:122021/04/25 社會 社會熱門新聞 北市景美槍響 愛貓陽台曬太陽遭開2槍 頭部中彈口吐鮮血 - 社會 婆婆逼下跪道歉 陸媳找親戚見證完一句話帥氣走人 - 社會 拒盤查遭警壓制上銬 路人視角影片曝光 女師痛到慘叫 - 社會 月薪7萬台積電男 轉帳孩子扶養費給前妻註記：拿去吃藥 - 社會 嚶嚶啜泣聲隨風飄來 警心頭一驚稻田搜聲 驚見長腿白衣女 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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