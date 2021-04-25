台南市安南區十二佃附近公學路4、5段與西港區部分住戶，25日中午12時06分突然停電，半小時後陸續供電，下午1時20分才完全復電，台電公司台南區營業處表示，因線路開關不良引發故障，導致2000多戶大停電。

台南市安南區25日天降甘霖，居民才在開心老天下大雨解渴，卻突然傳出停電，公學路4、5段不少住戶中午發現家中沒電，因為台電公司事先並未預告停電，十分錯愕。

正逢假日，許多民眾在家休息，無電可用感到不便，紛紛透果手機上網詢問，確認是大停電，不知停多久，民眾以為是突來的大雨引起線路失靈或跳電。

台電公司台南區營業處回應，這波故障停電非修理線路造成，而是因為線路開關不良引發的故障，台電人員獲報後立即搶修，中午12時39分已陸續供電，下午1時20分全數復電，共約2000多戶受影響，停電約1個多小時。

安南區與西港區皆有住戶反應停電，從公學路4段、5段，範圍延伸至海佃路4段，附近因有較多住戶，是主要受影響地區。台電公司人員表示，已著手尋找導致線路開關不良原因，需日後將開關電器拆卸進行分析。

(中時 )