香港財政司長陳茂波25日在網誌發文指出，在外圍環境好轉帶動下，香港出口已連續四個月回復增長，單計2021年前兩個月貨物出口增幅達到37.5％。觀察大陸及其他亞洲經濟體出口表現仍然相當不俗，相信稍後公布的香港3月份出口數據，改善趨勢可持續。

香港信報報導，陳茂波又指，零售銷售很大程度受到疫情及社交距離措施的影響，疫情受控時零售及餐飲業氣氛均有顯著改善。而隨著疫情稍為緩和，營商氣氛最近也有好轉。按照此形勢評估，加上低基數效應，經歷連續六季的負增長後，香港2021年首季的GDP數據應有較顯著改善。

不過，陳茂波表示，實際「體感溫度」所感受的可能是另一種情況。就以失業數據為例，2021年第一季失業率為6.8％，雖然比3月公布的17年高點回落0.4個百分點，但仍有近26萬人失業。就業不足率雖略降至3.8％，卻仍有14.8萬人開工不足。對這40萬民眾而言，痛感仍強烈。

此外，消費及旅遊相關行業的失業率仍高達10.7％，遠高於整體數據。因此，港府必須盡快使香港疫情完全受控，才能恢復與大陸及國際間的商務和旅客往返，否則就業市場將難以全面改善。同時，應屆畢業生即將投入勞動市場，短期內就業市場進一步改善的空間有限。

(工商 )