離奇命案 豬肉販磨切肉刀甩出 砍中腿動脈失血過多亡 16:352021/04/25 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李姓豬肉攤販磨切肉刀不慎掉刀自傷，失血嚴重送醫不治。（羅浚濱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市55歲李姓豬肉攤販，25日收攤後在攤位上磨切肉刀時，刀子意外滑脫又反彈，直接砍中右大腿的動脈，李失血嚴重，送醫急治仍告不治。 據了解，李姓豬肉攤販在上午收攤後，自行在一樓的攤位上磨切肉刀，刀子意外脫落又反彈，砍到自己的右大腿動脈，李男的兒子在樓上聽到父親呼救聲，趕緊前往查看，發現父親已倒臥血泊中。 消防局據報到場緊急將李男送醫，由於李男動脈破裂，出血嚴重，送醫後仍告不治，案由方調查處理中。 推拿師戴套性侵 她忍辱再一次蒐證 讓法官定罪判刑 台南歸仁砍人案 欠百萬不還還當街砍債主 在逃3嫌投案 (中時 ) #豬肉攤 #切肉刀 #送醫 #李男 #大腿動脈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土城爆當街擄人飛車追逐 超勇猛議員以車擋人壓制犯嫌 16:552021/04/20 社會 中壢建築工人摔落地下2樓 口鼻冒血送醫不治 17:462021/04/22 社會 全是騙局 給少年50萬保險金買凶殺夫 狠婦偵訊認了沒投保 20:092021/04/21 社會 台南殯儀館行刑式狙殺殯葬業者 兇嫌認罪判無期徒刑 15:072021/04/22 社會 油漆工刺死檳榔西施女友 檢依殺人罪聲押 18:052021/04/22 社會 狠妻出50萬教唆輟學少年砍死親夫 3嫌移送地檢署複訊 12:072021/04/21 社會 懷疑檳榔西施女友出軌 油漆工拿利剪狂刺她15刀斃命 16:582021/04/22 社會 隨扈撞車攔截擄人惡煞 百萬名車撞壞議員嚇死：救人優先 08:032021/04/21 政治 日本獸醫注射撲殺染疫豬隻 手滑誤戳工作人員 14:192021/04/20 國際 台東死亡車禍 貨車撞轎車駕駛噴飛車外 母親懷中滿月女嬰不治 21:522021/04/20 社會 7歲童學柔道 被學長教練摔成腦死 04:102021/04/24 社會新聞 社會熱門新聞 北市景美槍響 愛貓陽台曬太陽遭開2槍 頭部中彈口吐鮮血 - 社會 婆婆逼下跪道歉 陸媳找親戚見證完一句話帥氣走人 - 社會 拒盤查遭警壓制上銬 路人視角影片曝光 女師痛到慘叫 - 社會 月薪7萬台積電男 轉帳孩子扶養費給前妻註記：拿去吃藥 - 社會 嚶嚶啜泣聲隨風飄來 警心頭一驚稻田搜聲 驚見長腿白衣女 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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