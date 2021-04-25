新竹市55歲李姓豬肉攤販，25日收攤後在攤位上磨切肉刀時，刀子意外滑脫又反彈，直接砍中右大腿的動脈，李失血嚴重，送醫急治仍告不治。

據了解，李姓豬肉攤販在上午收攤後，自行在一樓的攤位上磨切肉刀，刀子意外脫落又反彈，砍到自己的右大腿動脈，李男的兒子在樓上聽到父親呼救聲，趕緊前往查看，發現父親已倒臥血泊中。

消防局據報到場緊急將李男送醫，由於李男動脈破裂，出血嚴重，送醫後仍告不治，案由方調查處理中。

(中時 )