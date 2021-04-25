台鐵接連出包，本月初太魯閣列車事故造成上百人死傷，昨日又發生列車撞傷施工工人事件。行政院長蘇貞昌今日下午於臉書發文表示，今日已親自召開台鐵改革會議，未來將傾力改革台鐵，回應人民期待。

蘇貞昌要求，現有全國204個臨軌工程標案必須全面停工檢視，由鐵道局確認相關施工安全管制規定到位，並查核完成改善後始能復工。而未來台鐵新建工程，原則上由鐵道局負責辦理。

蘇貞昌指出，台鐵局就北、中、南、東地區各自成立協調會報，指派資深主管進駐，負責督導相關運工機電整合及工程事項，並全面檢視及施作邊坡防護、防止異物入侵等必要的安全措施，所需國有土地無償提供予台鐵進行安全改善工程使用。

蘇貞昌說，台鐵將強化進出管制工地AI智慧管理及安全防護措施，所有工程督工人員，均配發行調無線電，遇有狀況立即通報並緊急應變處理。

蘇貞昌表示，台鐵局應針對軌道工程工地安全管理負起管理之責，不應只由廠商負契約責任，且應建立完整防堵機制避免廠商違反規定，並確實執行到位。

蘇貞昌指出，台鐵擔負照顧服務性路線及偏遠小站的政策責任，因此自己決定，這些小站運輸服務所衍生的虧損，會由政府全額補貼，而針對未具自償性的建設經費以及每年應支付的退休金及衍生債務利息，也全部由政府負擔，讓台鐵員工安心、專心於營運安全與服務，也讓台鐵有更好的改革基礎。

蘇貞昌說，政府願意集全國之力改革台鐵，在確保台鐵員工薪資及福利等權益都不會減少的前提下，將繼續邀集相關部會、專業人士及外部專家，就台鐵朝企業化的轉型方向研議，並針對資產經營活化進行完整規劃，而台鐵改革轉型所需的相關修法也應一次盤整，送請立法院審議。

蘇貞昌表示，台鐵承擔全國最大的公共運輸義務，政府會全力在財務、工程規劃、企業治理上幫助台鐵，但也會要求台鐵擔負起所有的安全和服務品質提升的責任，回應人民的期待。

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(中時 )