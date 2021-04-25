一名香港曾女士，8年前赴深圳探親，耗盡身上的錢與藥物，期間身份證明文件盡失，於大陸流浪多年。深圳工聯諮詢服務中心接到當地部門求助，幾經轉折，在多個部門協助下，經歷8年流浪的曾女士早前終返抵香港。

據了解，今年年屆50歲的曾女士於2013年獨自回大陸探親，到深圳後未找到親人，身上的錢和藥物用完後，從此開始在大陸流浪。直到去年7月，有人在深圳龍崗平湖街道華南城附近發現曾女士，當時她祼露、語無倫次，疑有精神障礙。當地警方接報到場，因她身上並無身份證明文件，無法核實身份，便送到康復醫院治療。

深圳龍崗區台港澳事務局於今年3月底，向深圳工聯諮詢服務中心求助，隨後香港入境處成功核實曾女士的港人身份，並批出入境許可，曾女士終於本月21日經深圳灣口岸過關返回香港，再由救護車接送往醫院接受治療，現已轉交香港社會福利署跟進。

深圳工聯諮詢服務中心執行幹事梁先生指，曾女士無法記起8年間經歷過的一切，也不知道自己如何到抵深圳，梁先生推估她過去8年都是靠拾荒或好心人施捨度日，並稱，曾女士經過半年的治療，才慢慢記起自己的身份證號碼，令回港之路露出曙光。梁先生表示，護送曾女士回港當日，她表現得開心、激動，似是知道自己終於可以回家。

(中時 )