中信兄弟昨天宣布將倪福德登錄合約所屬，簽訂為期1個月短約，今天他在與味全龍隊的二軍比賽中中繼出賽，不過比賽受到雨勢影響裁定結束，兄弟以2比5不敵龍隊，倪福德留下中繼1局、無失分，僅投出1次四壞球保送的成績。

為了能讓倪福德除了可以在自辦賽登場外，也可以於二軍例行賽密集出賽，兄弟昨天宣布與他簽下1個月短約。

龍隊此役推出伍鐸先發，2局投球中投出3次三振、1四壞球、無失分退場，之後由胡智為接手，他中繼2.2局投出2次三振，因隊友失誤丟掉2分非自責分。

兄弟則是由周磊先發，他主投4局被敲6支安打，其中包含歐晉的陽春炮，共失5分（2自責分），5局下兄弟換上倪福德，面對首棒打者王順和先投出四壞球保送，但他隨即回穩，接連讓林辰勳、張政禹敲出外野飛球出局，王順和盜壘失敗，形成3人出局。

但今天全台受到華南雲雨區影響，各地幾乎都有雨勢出現，在斗六進行的二軍賽事，同樣受到影響，5局結束後現場雨勢加大，比賽在下午3點40分因雨暫停，經過半小時的等待雨勢仍未趨緩，最終比賽裁定結束。

(中時 )