金門縣府今授證給10家經營40年以上，輔導產業升級有成的老店，下午3時至晚間9時並在古蹟「清總兵署」廣場舉辦行動生活市集，期待未來在傳統特色和科技運用雙管齊下，走出金門地方產業的新活力。
縣府建設處長陳祥麟授證給經營滿40年以上的老店，包括金瑞成貢糖廠、合成餅店、源興興商店、津味小吃、合興餅家、三言兩語鮮茶咖啡美食館、長合餅舖、高坑牛肉店、聯泰餐廳、標記小吃店等10家，希望在政府挹注資源協助空間優化、包裝行銷和科技導入後，可以增進經營效率以及增進新客源，起到提升品牌能見度和附加價值的作用。
在這場推展行動支付「嗶」經濟的假日市集，縣府也邀集在地小農、文創二手商品、人氣熟食區、金門老店共15個攤位進駐，吸引鄉親和遊客人潮湧進，讓著名景點「清總兵署」更加熱鬧。
縣府說明，建構「金門智慧島」是縣府團隊努力的目標之一，希望未來有更多店家加入行動支付行列，縣府未來也規畫在公共服務與民生消費2大領域進行計畫性的工作，讓行動支付日益普及，提供無現金智慧城市的便利，也讓金門地方產業在科技的運用下，展現更強大的市場競爭力。
(中時 )
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