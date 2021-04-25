平鎮區一名王姓21歲女子，25日上午因感情問題與丈夫吵架後負氣離家，卻因為腳上的高跟鞋讓女子摔坐在住家附近的稻田旁，疼痛與委屈讓王女大哭失聲，還好北勢派出所巡邏員警經過聞聲查看，主動上前關心，並通知王女丈夫前來，2人和好後感謝警方協助，圓滿收場。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，家住平鎮區和平路的王姓女子，25日上午與丈夫因為感情問題發生爭吵後，ㄧ氣之下奪門離去，王女約走了300多公尺，行經興埔路旁的一處田梗時，因為腳上的高跟鞋一時不穩，竟滑坐在田梗旁，當下心內委屈及疼痛，讓王女情緒崩潰的大哭起來。

恰巧北勢派出所員警巡經該地，女子的哭聲夾伴風聲，讓員警停下機車仔細搜尋，果然在一旁的農田內發現痛哭的王女，員警立即主動上前關心，並將先行帶回派出所安置休息，並提供飲水及關懷。

警方了解原委後，也通知王女丈夫到場，經過員警雙向關懷及勸導之下，最後夫妻2人相擁而泣、當下和好，王女丈夫知道員警細心協助，也對於警方的積極熱心感到窩心，還好該狀況在員警熱心協助下，圓滿收場。

(中時 )