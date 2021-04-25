女星賈靜雯2015年再婚修杰楷，陸續生下咘咘、BO妞，加上與前夫育有的長女梧桐妹，組成一家五口的幸福家庭，近日她帶著三個女兒到苗栗踏青，除了一起餵動物喝奶，還曝光梧桐妹超乎常人的臂力，能一人舉起兩個妹妹。

賈靜雯昨（24日）透過IG限時動態PO到飛牛牧場的出遊照，她戴著黑色棒球帽、口罩，身穿深色系便服，打扮得很低調，與梧桐妹、咘咘和BO妞親近大自然，看著女兒拿著奶瓶餵動物喝奶，感到相當有趣，跟著一起蹲下去餵奶，咘咘還想自己喝奶瓶裡的奶，童心未泯的行為令人莞爾。

梧桐妹和咘咘、BO妞是異父同母的親姐妹，感情一樣血濃於水，梧桐妹和兩個妹妹玩得非常開心，甚至能讓她們像無尾熊一樣抱住自己的雙臂，一人舉起妹妹們的重量，看似弱不禁風卻有如此充沛的力氣，媽媽賈靜雯忍不住大讚：「大姐的力量」。

有趣的是，賈靜雯來到昆蟲館，突然有隻蝴蝶停在自己的臉上，讓她感到驚喜不已，玩心大開的擠眉弄眼，錄了一段影片表示：「今日有蝴蝶停我臉」。

賈靜雯忙於工作之餘，不忘陪伴女兒成長，常常帶著孩子探索大自然，前幾天她們參加朋友小孩的生日趴，現場的主題是爬蟲動物的生態，現場有多種爬蟲類生物，賈靜雯大膽的將變色龍放在手上和頭上，還讓蛇爬在手上，玩得樂不可支，想不到咘咘也完全不怕，把蛇掛在脖子上表情依舊淡定，賈靜雯驕傲地直呼：「有其母必有其女，這樣的膽子是天生的。」

(中時新聞網)