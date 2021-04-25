立院內政委員會明日(26日)將邀請海委會主委李仲威報告「日本擬排放福島核廢污水對國家海域環境安全之影響」。根據海委會事先送交立院報告指出，海委會將與原能會合作，並在北部海域建置一座核污染浮標即時監測站。

海委會報告表示，原能會核能所將與海委會海洋研究院合作，提出「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」，將針對日本福島核電廠核處理水傳輸擴散，做應變模擬分析、先期部署海洋輻射背景監測系統，並見獵海域生態系核污染現況資料。

海委會指出，將於台灣北部海域，建置一座核污染浮標即時監測站，收集「含氚廢水排放前」的海水背景輻射值。而數據資料會供給相關部會，必要時做緊急應變。

海委會表示，會採集調查台灣岸際及沿岸海域的生物樣本，建立台灣東部海域現況資料，作為後續日本核處理水排放後比對所需資料。

海委會指出，將會和原能會整合跨部會技術與功能，針對日本所排放的含氚處理水排放情景預做模擬，並預警超前佈署，監測福島含氚處理水排放前後，海域的生態變化，守護海洋安全。

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(中時 )