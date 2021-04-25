泰國第三波武漢肺炎疫情越趨嚴峻，今天宣布新增11人死亡，是疫情爆發以來單日新增死亡人數最高。曼谷緊急宣布從明天開始關閉31處商業和公共場所，期盼減緩疫情傳播。

泰國疫情指揮中心今天宣佈新增2438例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，累計達到5萬5460例，其中140人死亡、3萬1113人康復出院、2 萬4207人住院治療中。

今天新增11人死亡，是泰國自疫情爆發以來單日新增死亡數最高；而新增的確診病例中以曼谷最高，佔了1078例，緊接著是清邁的163例以及暖武里府（Nonthaburi）的115例。

由於狀況嚴峻，泰國政府已關閉了全國的酒吧和夜店，並要求學校改採線上教學，眼看疫情沒有緩解跡象，第三波疫情爆發點的曼谷將採取更嚴格措施，曼谷市政府昨天晚間宣佈從明天起14天，關閉31類的商業和公共場所。

這31類場所包括電影院、公園、按摩店、健身房、博物館、會展中心、遊樂園等，而百貨公司要縮短營業時間到晚間9時，24小時便利商店從每天晚上10時到隔日凌晨6時必須關店。

泰國4月初確診病例4月4日宣布新增71起在曼谷及周邊多個府娛樂場所的確診病例，隨後疫情往全國擴散。

近日確診人數持續攀升，單日新增確診數從11日開始到13日連續3天超過900例，14日到21日每天新增確診數超過1000例，22日開始到25日每天確診超過2000例。（編輯：高照芬）1100425

(中央社)