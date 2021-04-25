日本將在2年後將福島核廢水排放入海，引起周邊各國抗議，但駐日代表謝長廷卻稱台灣核電廠排放廢水也含氚，形同為日本排放核廢水護航，不過謝長廷聲稱自己沒造謠，昨更在臉書貼出「核二廠放射性廢水排放統計季報表」，稱台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋。對此，前陸委會副主委張顯耀痛批「養老鼠咬布袋」，並砲轟重用謝長廷的民進黨非常可恥。

對於謝長廷的行徑，張顯耀今(25日)在臉書上發文痛批「養老鼠咬布袋！」並指謝長廷把含有極其微量氚的合格冷卻水排放，拿來與日本福島核電廠人禍事故中產生的數百萬噸海量高污染的核廢水相提並論，這種助日行為，不僅違背良心，企圖混淆科學，幫日本脫罪，不僅破壞中華民國國際形象，也背叛了台灣，傷害了台灣人民！

張顯耀直言，舔日舔到造謠扯自己國家的後腿，世界外交史上唯一的奇葩，但他也認為，事情可能並非如此簡單，因為謝長廷不是政治小白兔，「另一個任務可能是轉移民進黨的執政不利！？」同時，他也對民進黨開砲，「民進黨重用謝長廷不換？這個政黨真的非常可恥！」

網友們也留言回應，「真不知道我們國家的外交、怎麼會走到這一天、會有這種人」、「咬布袋也罷！還散佈『鼠疫』思想動搖國本」、「台灣之恥 領台灣人給的錢卻幫日本做事」、「台灣不但有助日代表，也有助美代表。8/28四公投投贊同票，2024拉下民進黨」。

養老鼠咬布袋！ 把含有極其微量氚的合格冷卻水排放，... 由張顯耀發佈於 2021年4月24日 星期六

謝長廷失言「台排核廢水」不可等閒待之！ 高金素梅嚴正要求召回說明

(中時新聞網)