台南市立圖書館與台窩灣樂讀協會25日舉辦贈書活動，台南市長黃偉哲導讀繪本。（劉秀芬攝）

響應「世界書香日」運動，台南市立圖書館與台窩灣樂讀協會合辦「種下書香種子－閱讀深耕圓夢」贈書活動，25日上午在蕭壠文化園區熱鬧展開，有大北門區22所學校近200師生參與，市長黃偉哲也到場為孩童導讀繪本《穿越檨仔林》，並感謝台窩灣樂讀協會及各界協力推廣閱讀。

黃偉哲表示，古諺有云「開卷有益」，現在吸收知識的管道很多元，但是閱讀還是最基本的，而且台南市的閱讀率在全國是數一數二的，新的總圖也啟用了，歡迎所有親子朋友一起來開心閱讀，希望增加更多的閱讀率。

文化局長葉澤山指出，台南是一個文化首都、書香城市，許多民間團體對閱讀推動貢獻很大，台窩灣樂讀協會就是其中非常用心營造書香城市的團體，目前已邁入第11年，提供台南市各區學校一年級新生選書，從小培養孩子閱讀的興趣，從閱讀中得到知識與快樂，也為今年台南市的書香城市活動打響第一炮。

台窩灣樂讀協會理事長林志政表示，自2009年起由市立圖書館與協會合辦「種下書香種子」活動，迄今共贈書給大台南地區185所國小3883位一年級新生。

為讓大北門區偏鄉小校低年級學童能於今日現場順利選書，台窩灣樂讀協會事先安排導讀志工於去10月至今年5月間，在大北門區18所偏鄉小校進行「點亮閱讀之星－深耕圓夢計畫」活動，針對每所學校進行為期兩個月共計8次的繪本故事書導讀。

今日「種下書香種子」活動現場有大北門區22校158名低年級學童參加，每人可以挑一本繪本回家，小朋友們興奮得東選西選，開心把書帶回家。

文化局表示，透過與台窩灣樂讀協會合作，期望逐年將活動範圍擴散至大台南各區，以提升全市學童的閱讀風氣與藝術文化涵養，持續朝向「書香社會」的城市閱讀教育目標邁進。

(中時 )