知名女作家林奕含，4月27日逝世將滿4年，林奕含長期飽受精神疾病折磨，當年處女作《房思琪的初戀樂園》出版後不久，就結束自己的生命，書中疑似影射自己學生時期遭性侵，引起社會關注，而林奕含生前的閨密美美，24日深夜在臉書悼念她，貼出林奕含小學一年級的照片，並首度公開12字遺言。

美美在臉書「奕含の美美」寫下思念，感謝這幾年來，大家經常向她傳達對奕含的喜愛，「我和奕含的親人、好友都很珍惜大家對奕含的感情」，同時公開林奕含最後的遺言「請記得我可愛的樣子就好了」，並希望大家記得奕含可愛的樣子，保留她的成長過程，「她不是一出生就是性暴力受害者」。

文章還有照片曝光，許多網友紛紛表達不捨，表示林奕含的文章真的很精采，是很有才華的女性，「可惜認識她的時候已經不在了，流出的文章數量並不多，令人嚮往，如果日記能夠出版會更好」、「期盼能夠喚醒父母親、週遭友善的朋友關心我們身邊的孩子，不要讓他或她遭遇不幸」、「非常喜歡她的文字」、「從小美到大」、「我很想念這個擁有絕世文筆的女孩」。

出生醫生世家的林奕含，從小在各方面都表現優異，看似過著令人羨慕的人生，不過很多人不知道的是，她從16歲開始，便遭受精神疾病所苦，林奕含曾在婚禮上說道「如果今天婚禮我可以成為一個新人，我想要成為一個什麼樣的人？我想要成為一個對他人痛苦，有更多想像力的人，我想要成為可以實質上幫助精神病去污名化的人」。

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