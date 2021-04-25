負責F-35戰機引擎部分的普惠公司(Pratt & Whitney)表示，由於土耳其在2019年被美國逐出聯合打擊戰機的計劃，土耳其將在今年停止供應引擎零件，屆時F-35的成本將增加3％。

防衛新聞(Defense News)報導，普惠公司軍用引擎部門經理馬修·布隆伯格(Matthew Bromberg)在眾議院軍事委員會上對國會議員說，該公司提供給F-35戰機的F135渦輪扇引擎，也是國際合作的產物，其中土耳其供應商負責188個零件。

他說：「雖然聽起來數量不多，但是土耳其負責的被列為關鍵的部分，屬高質量、低成本。在土耳其離開供應鏈之後，普惠開始尋找新供應商，現在55%的部分已經可由新供應商來提供，這些供應商大多數是美國國內的廠家。」

土耳其曾經是F-35計劃的合作夥伴，該國也預訂100架F-35A常規起降型戰機，但是由於堅持購買俄羅斯S-400防空系統後，被美國驅逐出聯合打擊戰機計劃。而土耳其的日落合約直到2022年才會結束。

F135是現役軍用發動機當中，推力最大的一款。(圖/Pratt & Whitney)

既然土耳其原本供應F-35零件，在合約改變之後，自然也墊高F-35的製造成本，但是這也是美國必須付出的代價。

F-35計劃執行官-美國空軍艾瑞克·菲克將軍（Eric Fick），給國會議員的書面證詞中表示，F-35聯合計劃辦公室正在繼續與普惠公司協調，試圖解決零件供應與成本增加的問題，以確保F135引擎的品質和價格。

然而，F135的品質仍然出現問題。F135的故障比例有所增加，到4月22日，共有21架空軍型F-35A被停飛，倒不一定與土耳其的零件有關，有些F135的問題是製程以及耐熱鍍層的毛病。

這類問題主要是引擎數量不足、戰機飛行時數過多造成，布隆伯格說，與大多數戰鬥機計劃不同，多數戰機會保留約20％至30％的備用零件率，以確保引擎的良好運轉，但是-35目前的備用零件率只有10~12％ 。

(中時新聞網)